Kyodo: страны G7 намерены продвигать ужесточение регулирования криптоактивов

Токио, , 10:10 — REGNUM Вопрос необходимости ужесточения регулирования криптоактивов собираются совместно продвигать государства — участники «Группы семи» (G7). Об этом 26 марта сообщает японское агентство Kyodo.

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что этот вопрос должен быть отражён в совместном заявлении лидеров G7 по итогам саммита группы, который должен пройти в мае в Хиросиме.

Также отмечается, что источники рассказали агентству, что из-за возможности кризиса мировой банковской системы страны «Группы семи» считают, что нужно создать законодательную базу для защиты владельцев криптоактивов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января депутат Госдумы Антон Ткачёв («Новые люди») заявил, что, по его мнению, криптовалюта не будет использоваться в качестве единой валюты стран БРИКС. Он добавил, что для этого, скорее всего, используют технологию CBDC — цифровую валюту центробанков.