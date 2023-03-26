Херсон, , 10:10 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на окраине села Челбурда Херсонской области тайник с оружием. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщили в Telegram-канале Главного управления МЧС по региону.

Автомат Калашникова uzz75

«Сотрудники уголовного розыска в Алешковском муниципальном округе Херсонской области в ходе плановой проверки территории выявили тайник с вооружением на окраине села Челбурда. Полицейские там изъяли 9 автоматов Калашникова», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, в настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В субботу, 25 марта, возле Геническа в Херсонской области полицейские обнаружили схрон с большим количеством боеприпасов, включая патроны калибра 9 и 5,45 мм. Также был изъят разгрузочный жилет для военной экипировки.