Херсон, 26 марта 2023, 10:06 — REGNUM Российские военные в ночь на 26 марта уничтожили украинскую гаубицу 2С3 «Акация» на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.

Уничтоженная техника ВСУ
Уничтоженная техника ВСУ
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В районе населенного пункта Тягинка уничтожена гаубица 2С3 «Акация» с боекомплектом, погибли пять военных ВСУ», — сообщил представитель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 26 марта выпустили 46 снарядов по гражданской инфраструктуре шести населенных пунктов в Херсонской области. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.