Херсон, 26 марта, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Российские военные в ночь на 26 марта уничтожили украинскую гаубицу 2С3 «Акация» на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«В районе населенного пункта Тягинка уничтожена гаубица 2С3 «Акация» с боекомплектом, погибли пять военных ВСУ», — сообщил представитель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 26 марта выпустили 46 снарядов по гражданской инфраструктуре шести населенных пунктов в Херсонской области. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.