Троицк, Челябинская область, 26 марта, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту гибели пяти человек в дорожной аварии под Троицком в Челябинской области, сообщили 26 марта в пресс-службе регионального управления СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, (часть 5 статьи 264 УК РФ).

Уточняется, что авария произошла на 117-м км автодороги Троицк — Челябинск в ночь на 26 марта: столкнулись легковая машина, за рулём которой находилась женщина 22 лет, и грузовик. Это произошло из-за выезда легковушки на встречную полосу.

«В результате ДТП получили смертельные травмы водитель легкового автомобиля и четверо подростков в возрасте 13–14 лет, находившиеся в салоне легкового автомобиля», — сообщили в Следственном комитете.

О дорожной аварии со смертельным исходом стало известно сегодня. Сообщалось о пяти погибших, тела которых с трудом извлекли из-под грузовика.