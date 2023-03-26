Санкт-Петербург, , 09:53 — REGNUM Консул Ирака в России Маджид Ал-Кинани считает, что футбольный товарищеский матч между национальными сборными России и Ирака в Санкт-Петербурге отразит дружбу народов этих стран. Такое мнение дипломат высказал в интервью ТАСС 26 марта.

Футбол Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Это показательная игра, которая отразит дружбу народов Ирака и России. Это больше, чем победа или поражение, самое главное — доброе отношение между нашими спортсменами. Надеемся, что получится хорошая и интересная игра», — сказал Ал-Кинани.

Товарищеский матч между сборными России и Ирака состоится 26 марта и пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

23 марта сборная России под руководством Валерия Карпина в рамках товарищеской встречи сыграла вничью с командой Ирана. Основное время завершилось со счетом 1:1, а забитыми мячами отметились Антон Миранчук и Мехди Тареми (оба — с пенальти).