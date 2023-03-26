Санто-Доминго, 26 марта, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Аргентине и Великобритании следует возобновить переговоры по спорным Фолклендским (Мальвинским) островам. С таким призывом выступили участники Ибероамериканского саммита, указав на несоблюдение Лондоном резолюций ООН по этому вопросу. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Аргентины.

Peter Giovannini/Global Look Press Щит, Мальвинские острова, Фолклендские острова, принадлежат Аргентине. Огненная земля

Уточняется, что странами-участницами было принято специальное заявление по вопросу спорных островов.

«В том, что касается односторонних действий по разведке и добыче возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов, которыми занимается Великобритания на спорной территории, [документ] напоминает о том, что международное сообщество призывает воздерживаться от принятия решений, которые в одностороннем порядке вносят изменения в ситуацию с Мальвинскими островами, закрепленную резолюцией 31/49 Генеральной ассамблеи ООН», — говорится в заявлении.

Помимо того, государства-участники Ибероамериканского саммита отметили, что «наращивание военного присутствия» на этой спорной территории является недопустимым.

Также указывается, что в документе подтверждается необходимость возобновления правительствами Аргентины и Великобритании переговоров по этому вопросу.

В Ибероамериканском саммите, проходившем 24–25 марта в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго, участвовали свыше 20 стран, в том числе — Аргентина, Боливия, Бразилия, Испания, Колумбия, Мексика и Португалия.

Отметим, Фолклендские (Мальвинские) острова расположены в юго-западной части Атлантического океана и в течение длительного времени являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года из-за этих территорий произошёл вооруженный конфликт между этими двумя странами, который окончился поражением аргентинской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил, что Великобритания считает, что Фолклендские (Мальвинские) острова принадлежат ей. Он заявил об этом в ответ на предложение главы МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро возобновить переговоры по этой спорной территории.