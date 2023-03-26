Москва, , 09:43 — REGNUM По итогам 2022 года в России зафиксирован рекордный рост средней продолжительности жизни. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщило РБК со ссылкой на опубликованные данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Пенсионерка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации агентства, годовой прирост продолжительности жизни россиян составил 2,66 года (с 70,1 до 72,76 года). Отмечается, что данный показатель стал максимальным с начала 1990-х годов.

Резкий рост продолжительности жизни произошёл после двухлетнего спада на фоне пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах, когда продолжительность жизни упала на 1,8 и 1,4 года соответственно.

Ранее Росстат привел данные социологического опроса, которые свидетельствуют о том, что более 70% российских женщин не хотят иметь более двух детей. Отмечалось, что средний возраст женщины при рождении первого ребенка в 2018–2022 годах составил 26,75 года.