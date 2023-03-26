Москва, 26 марта, 2023, 09:43 — ИА Регнум. По итогам 2022 года в России зафиксирован рекордный рост средней продолжительности жизни. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщило РБК со ссылкой на опубликованные данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионерка

По информации агентства, годовой прирост продолжительности жизни россиян составил 2,66 года (с 70,1 до 72,76 года). Отмечается, что данный показатель стал максимальным с начала 1990-х годов.

Резкий рост продолжительности жизни произошёл после двухлетнего спада на фоне пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах, когда продолжительность жизни упала на 1,8 и 1,4 года соответственно.

Ранее Росстат привел данные социологического опроса, которые свидетельствуют о том, что более 70% российских женщин не хотят иметь более двух детей. Отмечалось, что средний возраст женщины при рождении первого ребенка в 2018–2022 годах составил 26,75 года.