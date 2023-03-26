Глава парламента Крыма рассказал, почему необходимо освободить Одессу

Симферополь, , 09:44 — REGNUM Одессу нужно освободить от ВСУ, этот город должен находиться под контролем России, заявил 26 марта глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Одесса Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Обязательно Одесса должна быть под нашим контролем: иметь российский статус или нейтральный», — цитирует Константинов РИА Новости.

Он подчеркнул, что мир без окончательного уничтожения государства, которое угрожает России, стал бы явлением временным.

Поэтому украинского фашистского государства существовать не должно, как и нацистской идеологии. Такую бомбу замедленного действия нельзя оставлять следующим поколениям.

По словам Константинова, России нужно всегда находиться в состоянии боевой готовности, поскольку Запад продолжит свои «проверки на прочность». Мирное соглашение должно, отмечает парламентарий, быть таким, чтобы у противника не осталось ни одной лазейки для несоблюдения и нарушения.

В Одессе украинские власти продолжают агрессивную дерусификацию и десоветизацию. 24 марта они решили демонтировать памятник советскому писателю Максиму Горькому.