Глава парламента Крыма заявил, что необходимо освободить Одессу
Симферополь, 26 марта 2023, 09:44 — REGNUM Одессу нужно освободить от ВСУ, этот город должен находиться под контролем России, заявил 26 марта глава парламента Крыма Владимир Константинов.
«Обязательно Одесса должна быть под нашим контролем: иметь российский статус или нейтральный», — цитирует Константинов РИА Новости.
Он подчеркнул, что мир без окончательного уничтожения государства, которое угрожает России, стал бы явлением временным.
Поэтому украинского фашистского государства существовать не должно, как и нацистской идеологии. Такую бомбу замедленного действия нельзя оставлять следующим поколениям.
По словам Константинова, России нужно всегда находиться в состоянии боевой готовности, поскольку Запад продолжит свои «проверки на прочность». Мирное соглашение должно, отмечает парламентарий, быть таким, чтобы у противника не осталось ни одной лазейки для несоблюдения и нарушения.
В Одессе украинские власти продолжают агрессивную дерусификацию и десоветизацию. 24 марта они решили демонтировать памятник советскому писателю Максиму Горькому.