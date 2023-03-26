В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу

Киев, , 09:37 — REGNUM В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 26 марта из данных онлайн-карты воздушных тревог украинского минцифры.

Воздушная тревога Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что воздушная тревога во всех указанных областях была объявлена примерно в 09:00 мск.

Кроме того, режим воздушной тревоги объявили во временно захваченных ВСУ частях ДНР и ЛНР, а также Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Повторно сирены звучали в Полтавской области и подконтрольной Украине территории Луганской Народной Республики.