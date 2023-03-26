В трёх областях Украины объявлен режим воздушной тревоги
Киев, 26 марта 2023, 09:37 — REGNUM В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 26 марта из данных онлайн-карты воздушных тревог украинского минцифры.
Уточняется, что воздушная тревога во всех указанных областях была объявлена примерно в 09:00 мск.
Кроме того, режим воздушной тревоги объявили во временно захваченных ВСУ частях ДНР и ЛНР, а также Запорожской области.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Повторно сирены звучали в Полтавской области и подконтрольной Украине территории Луганской Народной Республики.