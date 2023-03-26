РИА Новости: Киев направляет русскоязычных военных ВСУ на самые сложные участки фронта

Марьинка, ДНР, , 09:30 — REGNUM На наиболее сложные участки фронта в ДНР Киевом намеренно направляются мобилизованные из русскоязычных областей Украины. Об этом 26 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на российских военных под Марьинкой.

Военкоматы Украины Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что военные Вооружённых сил (ВС) РФ показали паспорта и военные билеты погибших украинских солдат.

«В основном большая часть этих документов, которые держу в руках, — погибших, которые шли в атаку на наш укрепрайон. Их гонят волнами, мы постоянно их отбиваем, эти атаки, их просто гонят на убой, их перемалывают каждый день наши ребята», — сказал один из российских бойцов, отметив, что, по его мнению, Киев фактически уничтожает этих людей.

Кроме того, он показал военные билеты погибших мобилизованных в ряды ВСУ, среди которых оказались жители Одессы и Одесской области, а также Полтавы.

Помимо того, ещё один российский военный уточнил, что основная часть погибших мобилизованных украинских солдат была прописана в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также во временно контролируемых Киевом частях Запорожской и Херсонской областей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» сообщил, что группу офицеров ВСУ российские военные не допустили до места их назначения. Украинских командиров обстреляла российская артиллерия.