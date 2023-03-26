Пекин, 26 марта, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Китая одобрило решение властей Гондураса разорвать дипломатические отношения с Тайванем и пойти на сближение с Китайской Народной Республикой.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

«Правительство Гондураса решило присоединиться к 181 стране в мире, признать существование лишь одного Китая, разорвать так называемые «дипломатические отношения» с Тайванем, установить дипломатические отношения с КНР», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в Китае высоко ценят и поддерживают подобные решения.

В воскресенье, 26 марта, министр иностранных дел Тайваня Джозеф У в ходе пресс-конференции подтвердил, что Тайвань и Гондурас полностью прекратили двустороннее сотрудничество и разорвали «дипломатические отношения».

21 марта Россия и Китай по итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве распространили документ, согласно которому российская сторона подтверждает приверженность принципу «одного Китая», а также признает, что остров Тайвань является неотъемлемой частью КНР.