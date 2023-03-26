Рогов рассказал, что российские военные передали конструкторам прототип нового беспилотника ВСУ

Мелитополь, , 09:24 — REGNUM Российские конструкторы получили для изучения прототип нового беспилотника ВСУ, заявил 26 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Оператор БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Рогова, этот беспилотник создан на основе «Лелека-100» и пока в массовое производство не поступал. Образец был доставлен «в целости и сохранности по нашим каналам, а затем передан конструкторам», рассказал он в интервью РИА Новости.

Рогов сообщил, что российские конструкторы занимаются сейчас изучением характеристик трофея.

«Лелека-100» — это украинский БПЛА, предназначенный для ведения разведки, его испытания начались в 2020 году. В опытной эксплуатации на Украине он находится с 2016 года.