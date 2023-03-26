Мелитополь, 26 марта, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Житель города Гуляйполе, который расположен во временно захваченной Киевом части Запорожской области, устроил самосуд над военными вооружённых формирований Украины. Об этом 26 марта рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«Один из боевиков Зеленского пытался избить местного жителя, но тот дал отпор, забрал оружие, убил обидчика и ранил еще троих его сослуживцев», — сказал он в интервью РИА Новости.

Рогов уточнил, что украинская сторона делает попытки представить этот инцидент в качестве бытового конфликта, обвиняя давшего отпор военным ВСУ мужчину в пророссийских взглядах.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта Владимир Рогов рассказал, что беспилотный летательный аппарат украинских войск сбили в Запорожской области из стрелкового оружия российские войска. Также он выложил видеозапись, на которой запечатлено, как российские военные ведут огонь из автоматов по украинскому беспилотнику-камикадзе, который взрывается после попадания.