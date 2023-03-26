Путин заявил, что Россия разместит на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие

Москва, , 09:03 — REGNUM Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. Об этом в субботу, 25 марта, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24».

Россия и Белоруссия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Глава Российского государства заявил, что Москва передала Минску ракетный комплекс 9К720 «Искандер», способный нести ядерный снаряд. По словам Путина, ядерное оружие будет размещено в рамках соответствующих международных обязательств.

«С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии», — добавил Путин.

Также отмечается, что решение принято в связи заявлением заместителя министра обороны Великобритании Аннабель Голди о поставках Вооружённым силам Украины бронебойных снарядов с обеднённым ураном для танков Challenger 2.