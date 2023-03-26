Омск, , 08:59 — REGNUM Открытое горение на складе по производству пластика в Омске ликвидировано сотрудниками противопожарных служб. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

Ликвидация пожара в Омске Кадр из видео

«Время ликвидации открытого горения в 05:15 (02:15 мск)», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Уточняется, что площадь пожара составила 3500 кв. метров и в результате него никто не погиб и не пострадал. В раутах по ликвидации возгорания участвуют 96 человек и задействовано 26 единиц техники. Причина произошедшего устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пожар общей площадью 2800 кв. метров удалось локализовать спасателям на складе по производству пластика в Омске. Уточняется, что это произошло в 00:25 мск.