Омск, 26 марта, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Открытое горение на складе по производству пластика в Омске ликвидировано сотрудниками противопожарных служб. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

Кадр из видео Ликвидация пожара в Омске

«Время ликвидации открытого горения в 05:15 (02:15 мск)», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

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Уточняется, что площадь пожара составила 3500 кв. метров и в результате него никто не погиб и не пострадал. В раутах по ликвидации возгорания участвуют 96 человек и задействовано 26 единиц техники. Причина произошедшего устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пожар общей площадью 2800 кв. метров удалось локализовать спасателям на складе по производству пластика в Омске. Уточняется, что это произошло в 00:25 мск.