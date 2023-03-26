Воскресенск, Московская область, , 08:50 — REGNUM Сотрудникам пожарной службы удалось ликвидировать возгорание в нежилом здании в городском округе Воскресенский, улица Кирова, дом 3, строение 6, где, согласно данным интернет-карт, находится металлургическое предприятие. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

«В 22:39 — локализация на площади 100 квадратных метров. В 00:56 — ликвидация открытого горения. В 03:39 — ликвидация последствий пожара. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что для устранения пожара было задействовано 80 сотрудников спасательной службы и 25 единиц служебной техники.

Ранее в ГУ МЧС России по Москве сообщили, что пожарными из горящих квартир жилого дома в переулке Васнецова были спасены 11 человек, из них один ребенок.