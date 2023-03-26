Милан, Италия, 26 марта, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Около трёх тысяч итальянцев в центре Милана приняли участие в акции против отправки оружия на Украину, сообщает 25 марта ТАСС.

Nathan Keirn Протест

Участники демонстрации, многие из которых несли российские флаги, требовали прекращения поставок оружия украинскому правительству и начала переговоров. Об этом корреспонденту агентства рассказала одна из координаторов и руководителей общественно-политической организации «Фронт несогласия» (Fronte del Dissensо) Гайя Фузай.

Она подчеркнула важность отмены санкций против России, а также осудила выдачу Международным уголовным судом ордера на арест российского президента Владимира Путина.

«Фронт несогласия» в конце апреля должен провести учредительный съезд. Движение появилось в августе–сентябре 2021 года на волне протестов против ограничения свободы, наложенного властями в связи с пандемией. После этого «Фронт несогласия» получил общенациональное разрешение. «Фронт несогласия» после 24 февраля 2022 года запустил акцию «Остановить убийство Донбасса» (#StopKillingDonbass).

25 февраля демонстрации против передачи оружия Украине состоялись в ряде итальянских городов, в том числе Риме, Милане, Генуе и Флоренции.