Мелитополь, 26 марта, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Группу офицеров ВСУ российские военные не допустили до места их назначения: украинских командиров обстреляла российская артиллерия, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны», опубликовавший видео.

Андрей Рубцов/ТАСС Военнослужащий РФ

Произошли эти события на запорожском фронте. На позиции с каким-то важным заданием приехали офицеры ВСУ, которых выследили разведчики 503-го полка 19-й дивизии Южного военного округа ВС РФ.

Прибывшие на позиции украинские офицеры активно жестикулировали, показывая на позиции российских войск, полагая, очевидно, что остаются незамеченными.

На самом деле за ними следили с помощью квадрокоптера, и в итоге российская артиллерия ударила по этой группе. «Точный огонь накрыл боевиков ВСУ вместе с командирами», — говорится в сообщении.

Под контроль 26 марта в Артёмовске (ДНР) взят завод АЗОМ. Взят один пленный, убит капитан ВСУ.