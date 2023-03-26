Москва, 26 марта, 2023, 08:36 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков напомнил, что ранее президент США Джо Байден смеялся над возможностью сближения России и Китая, а теперь «Вашингтону не до смеха». Он написал об этом 25 марта в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Как напомнил российский сенатор, в 1999 году Байден заявил, что его рассмешил разговор с представителями России, заявившими ему о своём намерении «задружиться с Китаем» при продолжении приближения НАТО к российским границам.

«Еле сдерживаясь, по его собственным словам, Байден ответил: «Успехов в этом, парни! Если не выйдет с Китаем, попытайтесь с Ираном», — заявил тогда нынешний президент США, который на тот момент был американским сенатором.

«Но теперь Вашингтону не до смеха: у России получилось и с Ираном, и с Китаем», — написал в своём сообщении Пушков.

Также он уточнил, что теперь в США это обстоятельство называют главным вызовом для Америки.

«Сами посоветовали — сами и создали такой вызов», — подчеркнул российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта Алексей Пушков написал, что негодование европейских стран по поводу визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина вряд ли изменит политические цели Китая. Сенатор признал, что Европа необходима Китаю в качестве торгово-экономического партнера. Однако, по его словам, китайские власти видят нарастающую зависимость ЕС от США и будущий конфликт с КНР для Вашингтона и Брюсселя является лишь «делом времени».