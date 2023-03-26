Троицк, Челябинская область, , 08:33 — REGNUM Пять человек погибли в дорожной аварии под городом Троицком (Челябинская область), сообщили 26 марта в пресс-службе регионального управления МЧС РФ. Опубликовано видео работы спасателей.

На месте ДТП Кадр из видео

В аварии, которая произошло ночью, столкнулись на трассе легковая машина и грузовик. Жертвами ДТП стали водитель и четыре пассажира легкового автомобиля.

Чтобы извлечь тела погибших, понадобилась работа специалистов областной поисково-спасательной службы и сотрудников Троицкого пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщают в МВД РФ, по итогам прошлого года в стране сократилось число дорожных аварий по вине водителей, употреблявших алкоголь.