Троицк, Челябинская область, 26 марта, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Пять человек погибли в дорожной аварии под городом Троицком (Челябинская область), сообщили 26 марта в пресс-службе регионального управления МЧС РФ. Опубликовано видео работы спасателей.

Кадр из видео На месте ДТП

В аварии, которая произошло ночью, столкнулись на трассе легковая машина и грузовик. Жертвами ДТП стали водитель и четыре пассажира легкового автомобиля.

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Чтобы извлечь тела погибших, понадобилась работа специалистов областной поисково-спасательной службы и сотрудников Троицкого пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщают в МВД РФ, по итогам прошлого года в стране сократилось число дорожных аварий по вине водителей, употреблявших алкоголь.