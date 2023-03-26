Москва, , 08:31 — REGNUM Размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии является ответом Российской Федерации на увеличение объёмов военной помощи, предоставляемой Украине западными союзниками, считает японский телеканал NHK.

ПГРК «Тополь» Министерство обороны Российской Федерации

«Целью, судя по всему, является сдерживание западных стран, которые усиливают военную поддержку Украины», — отмечает Yomiuri. Газета полагает, что в Кремле, вероятно, обеспокоены возможным контрнаступлением, готовящимся Вооружёнными силами Украины.

Ведущие газеты Nikkei и Asahi также связали размещение российских боеголовок в Белоруссии с поддержкой Вооружённых сил Украины со стороны стран Североатлантического альянса НАТО.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в субботу, 25 марта, в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российская сторона передала Белоруссии ракетный комплекс «Искандер», способный нести ядерный боеприпас. По словам Путина, строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии будет закончено 1 июля.