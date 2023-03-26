Дацик на 57-й секунде нокаутировал бразильца Мондрагона на турнире Ural FC

Самара, , 08:26 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик победил нокаутом представителя Бразилии Джеронимо дос Сантоса по прозвищу Мондрагон на турнире Ural FC 2. Об этом 26 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вячеслав Дацик © Владимир Астапкович/РИА Новости

Бой проходил в Самаре по правилам кикбоксинга (К-1) и был главным событием вечера.

На 12-й секунде поединка российский спортсмен отправил соперника в нокдаун, а уже на 57-й провёл своему оппоненту точный левый боковой удар рукой, чем вновь отправил его на пол октагона. После этого рефери засчитал бразильцу нокаут.

В следующем поединке, который пройдёт по правилам бокса, Дацик 31 марта в Москве встретится с американским боксёром Кевином Джонсоном.

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