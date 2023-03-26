ДНР, 26 марта, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Российские военнослужащие, выполняющие свои обязанности в зоне специальной военной операции, взяли под контроль завод АЗОМ в Артёмовске Донецкой Народной Республики, куда в декабре приезжал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщило РИА Новости.

Валентин Спринчак/ТАСС Артемовск. Военная техника в окрестностях города

«Вагнер» полностью контролирует территорию АЗОМа — Артёмовского завода по обработке цветных металлов. Здесь в декабре был Зеленский и награждал доблестно обороняющих» завод украинских военных», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.

Отмечается, что в результате боя российские бойцы взяли в плен одного украинского военнослужащего, удалось ликвидировать офицера в звании капитана.

О приезде Владимира Зеленского в Артёмовск украинские СМИ сообщили 20 декабря. По словам заместителя главы министерства обороны Украины Ганны Моляр, руководство страны находилось в городе «в командировке», в ходе которой Зеленский награждал отличившихся военнослужащих ВСУ.