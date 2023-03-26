Тында, Амурская область, 26 марта, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Один ребёнок погиб, второй был госпитализирован в тяжёлом состоянии в Тынде в результате наезда на них автомобиля, которым управлял водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Амурской области.

ДТП

Авария произошла вечером 25 марта в городе Тынде на улице Дина Рида. По предварительным данным, водитель, находившийся за рулём автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, сбил двоих детей-пешеходов, находившихся на обочине дороги, после чего скрылся с места ДТП.

В результате наезда десятилетняя девочка скончалась на месте, 13-летний мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован. Предполагаемый виновник аварии был задержан, с ним проводятся следственные действия.

В отношении подозреваемого 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженном с оставлением места его совершения. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

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