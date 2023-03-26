Российские подводные лодки внушили опасения норвежскому адмиралу

Осло, , 08:18 — REGNUM Российские подводные лодки могут представлять угрозу стратегическим объектам в США и Европе, заявил 24 марта главнокомандующий ВМС Норвегии вице-адмирал Рун Андерсен в интервью норвежскому телеканалу TV2.

Атомная подводная лодка «Северодвинск» mil.ru

Российские подводные лодки типа «Северодвинск» и «Долгорукий», регулярно действующие в Северной Атлантике, могут являться опасностью для американских и европейских объектов, имеющих стратегическое значение.

«Эти подводные лодки современные, бесшумные и оснащены современными ракетами», — сказал Андерсен.

ВМС Норвегии заявляют, что в прошлом году активность России вблизи норвежских берегов возросла, однако отказались раскрыть конкретные данные.

Напомним, на производственном объединении «Севмаш» в Северодвинске в настоящее время осуществляется строительство подводных атомных ракетных подводных лодок типа «Борей» и «Ясень».

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