Осло, 26 марта, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Российские подводные лодки могут представлять угрозу стратегическим объектам в США и Европе, заявил главнокомандующий ВМС Норвегии вице-адмирал Рун Андерсен в интервью норвежскому телеканалу TV2.

mil.ru Атомная подводная лодка «Северодвинск»

Российские подводные лодки типа «Северодвинск» и «Долгорукий», регулярно действующие в Северной Атлантике, могут являться опасностью для американских и европейских объектов, имеющих стратегическое значение.

«Эти подводные лодки современные, бесшумные и оснащены современными ракетами», — сказал Андерсен.

ВМС Норвегии заявляют, что в прошлом году активность России вблизи норвежских берегов возросла, однако отказались раскрыть конкретные данные.

На производственном объединении «Севмаш» в Северодвинске в настоящее время осуществляется строительство подводных атомных ракетных подводных лодок типа «Борей» и «Ясень».