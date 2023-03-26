Губернатор Приморья вылетит в Китай на первом за три года регулярном рейсе

Владивосток, , 08:12 — REGNUM В день возобновления рейсов Владивосток — Харбин вылетит в Китай с деловой миссией официальная делегация Приморского края. Об этом 26 марта сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в своём Telegram-канале.

Самолет Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вылетаем первым регулярным авиарейсом с деловой миссией. Программа насыщенная», — написал он в своём сообщении.

Также Кожемяко уточнил, что в ходе поездки у делегации состоятся встречи на высоком уровне в Харбине и Пекине.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 января возобновилась работа пропускных пунктов на границе Приморского края и провинций Китая. Были получены уведомления об открытии пунктов пропуска Пограничный — Суйфэньхэ и Хуньчунь — Краскино.