Владивосток, 26 марта, 2023, 08:12 — ИА Регнум. В день возобновления рейсов Владивосток — Харбин вылетит в Китай с деловой миссией официальная делегация Приморского края. Об этом 26 марта сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

«Вылетаем первым регулярным авиарейсом с деловой миссией. Программа насыщенная», — написал он в своём сообщении.

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Также Кожемяко уточнил, что в ходе поездки у делегации состоятся встречи на высоком уровне в Харбине и Пекине.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 января возобновилась работа пропускных пунктов на границе Приморского края и провинций Китая. Были получены уведомления об открытии пунктов пропуска Пограничный — Суйфэньхэ и Хуньчунь — Краскино.