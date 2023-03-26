Индийская организация космических исследований запустила тяжелую ракету с 36 спутниками связи OneWeb

Нью-Дели, , 08:10 — REGNUM Индия утром 26 марта запустила тяжелую ракету LVM3 с 36 спутниками связи британской компании OneWeb, сообщила Индийская организация космических исследований (INCOSPAR), которая организовала старт.

Ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

Запуск проводился с площадки в Космическом центре имени Сатиша Дхавана, который находится на острове Шрихарикота на юго-востоке страны. LVM3 выведет на орбиту ту часть спутников OneWeb, с помощью которой должно быть завершено развертывание группировки из более чем 600 таких аппаратов.

Компания OneWeb уже во второй раз привлекает INCOSPAR для запуска своих спутников. Первый старт был успешно осуществлен 23 октября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января американская компания SpaceX провела пуск ракеты-носителя Falcon 9 и вывела на орбиту 40 спутников компании OneWeb. Местом старта стал космодром на мысе Канаверал (штат Флорида, США)