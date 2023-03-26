Под Купянском российские войска уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ

Донецк, , 08:02 — REGNUM На купянском направлении российскими войсками было уничтожено пять вражеских диверсионно-разведывательных групп, сообщил 26 марта начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский в интервью ТАСС.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Бойцы группировки «Запад» обнаружили и уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Также не допущена переброска резервов противника в районе населенного пункта Стельмаховка и сорваны три ротации подразделений ВСУ на передовых позициях.

Огнем расчётов гаубиц Д-20 и Д-30 уничтожены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства.

В районе населенного пункта Нижняя Дуванка расчётом зенитного ракетного комплекса «Тор» сбит бесплотный летательный аппарат «Фурия».

Читайте ранее в этом сюжете: Российские военные сбили в ДНР из ЗРК украинский беспилотник