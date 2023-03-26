Грозный, 26 марта, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил в зоне специальной военной операции место дислокации полка войск национальной гвардии (ВНГ) России «Север» и представил бойцам подразделения их нового командира Ибрагима Исмаилова. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

«В субботу (25 марта) побывал в расположении одного из самых боеспособных подразделений в системе ВНГ — 141-го специального моторизованного полка («Север») отдельной бригады оперативного назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — написал глава региона.

Кадыров также выразил благодарность бойцам подразделения за их достойную службу на благо Родины. Кроме того, он поздравил нового командира полка с назначением на эту должность, пожелав Исмаилову удачной и успешной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта Рамзан Кадыров опубликовал фотографию, на которой он держит в руках военные трофеи — зенитную систему Stinger и ракетный комплекс «Игла». Он отметил, что получил эти «подарки» с передовой, где их оставило НАТО.