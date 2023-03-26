Пекин, 26 марта, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Китай и Гондурас установили дипломатические отношения, сообщает 26 марта китайский CCTV.

CIA Карта Гондураса

Главы внешнеполитических ведомств двух стран Цинь Ган и Энрике Рейна в ходе переговоров в Пекине подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений.

В документе указывается, что правительства Китая и Гондураса договорились развивать дружественные двусторонние отношения на основе принципов уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга, ненападения и невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования.

Особо отмечается, что Гондурас признает существование в мире лишь одного Китая, как и то, что Тайвань является его неотъемлемой частью. Кроме того, Гондурас взял на себя обязательство не осуществлять никаких официальных контактов с Тайванем.

Напомним, что 25 марта Гондурас разорвал дипломатические отношения с Тайванем. Таким образом, количество государств, с которыми Тайвань имеет официальные дипломатические отношения, уменьшилось до 13.