Berliner Zeitung: санкции Запада улучшили условия для сотрудничества России и Китая

Берлин, , 07:36 — REGNUM Антироссийские западные санкции не увенчались успехом для их авторов, и санкционные ограничения лишь создали новые возможности для России по сотрудничеству с Китаем, написала немецкая газета Berliner Zeitung.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы публикации привели пример одного из бизнес-центров в Москве, в котором можно встретить «многочисленных китайских бизнесменов и менеджеров». Немецкие журналисты назвали это место «штаб-квартирой победителей санкций» и «центром делового мира Китая в России».

В статье также отмечается, что за год товарооборот между РФ и КНР увеличился на 29% и он продолжает расти. Кроме того, на треть возросли китайские инвестиции в Россию.

В Berliner Zeitung предупредили, что весной 2023 года в Москве китайский язык можно будет услышать чаще, чем английский или немецкий. Журналисты, указывая на такое замещение Запада Китаем, напомнили про русскую поговорку о том, что «свято место пусто не бывает».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший 20 марта с визитом в Россию, заявил, что Пекин и Москва показывают образцовый пример отношений между великими державами. По его словам, Китай и РФ смогли сохранить «стратегическую выдержку», невзирая на любые изменения.