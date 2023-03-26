Техас, США, 26 марта, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Мироустройство на следующие сто лет обсуждали президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин во время официального визита китайского лидера в Москву. Такое предположение сделал экс-глава Белого дома Дональд Трамп 25 марта в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Техас.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Вы видели, президент Си, умный, и президент Путин, умный, очень умные люди, стояли и обсуждали мировой порядок на следующие сто лет», — пояснил Трамп и добавил, что это «самая грустная вещь, которую только можно представить».

Как указал американский политик, Россия и Китай сейчас едины. При этом Трамп не забыл отметить, что у него были хорошие отношения с президентом России Путиным, он и российский лидер «ладили» и часто обсуждали Украину.

«Он хотел получить кусок. Теперь, похоже, что он в конечном итоге получит всё», — заключил Трамп.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как утверждает экс-президент США Трамп, именно он начал поставку вооружений на Украину.