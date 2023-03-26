Вашингтон, 26 марта, 2023, 07:11 — ИА Регнум. Новая холодная война принесет больше угроз, чем было в период предыдущего подобного противостояния, в котором боролись США и СССР, заявил бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер в интервью испанской газете Mundo, ответив утвердительно на соответствующий вопрос.

Иван Шилов ИА REGNUM Генри Киссинджер

«Да», — сказал он.

Киссинджер допустил, что в очередной такой конфликт могут быть втянуты США и Китай, поскольку они обладают сопоставимой экономической мощью. При этом экс-глава ведомства подчеркнул, что в период первой холодной войны такой ситуации не наблюдалось. Дипломат выразил мнение, что обе страны уже являются противниками. Он также призвал «не ждать, пока Китай вестернизируется».

Генри Киссинджер возглавлял Госдепартамент США при 37-м и 38-м американских президентах — Ричарде Никсоне и Джеральде Форде.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года Генри Киссинджер уже предупреждал о пороге войны, на котором находятся Соединённые Штаты, противостоящие России с Китаем.