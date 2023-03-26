Посол Украины в Лондоне Пристайко призвал британцев селить у себя больше украинских беженцев

Лондон, , 07:10 — REGNUM Больше украинских беженцев размещать у себя в домах призвал жителей Великобритании посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко. Об этом 25 марта сообщает телеканал ITV.

Украинские беженцы Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Украинский дипломат обратился к британцам по случаю годовщины запуска в стране программы «Дома для Украины». Пристайко выразил благодарность британцам за то, что они всё это время стоят «плечом к плечу» с Украиной, но добавил, что помощь ещё требуется многим украинским беженцам.

Напомним, программа «Дома для Украины» позволяет частным лицам, организациям, предприятиям временно предоставлять бесплатное жильё беженцам с территории Украины. За предоставление жилья британцам выплачивалась денежная компенсация.

Сейчас власти постепенно сворачивают программу, в результате чего многие украинские беженцы оказываются в буквальном смысле на улице, либо в домах, непригодных для проживания. По данным издания Guardian, без жилья в Британии могут остаться около 50 тыс. украинских беженцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что британская программа «Дома для Украины», которая представлялась украинским беженцам почти осуществившейся мечтой о «сливках Европы», на деле втянула украинцев в бесконечную бюрократическую волокиту.

Читайте ранее в этом сюжете: В Великобритании украинские беженцы рассказали о своих разбитых мечтах