Тайбэй, 26 марта, 2023, 06:49 — ИА Регнум. Тайвань разрывает дипломатические отношения с Гондурасом и закрывает посольство в Тегусигальпе, заявил тайваньский министр иностранных дел Джозеф У на пресс-конференции 26 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Кроме того, по словам главы ведомства, остров решил прекратить полностью двустороннее сотрудничество с этой латиноамериканской республикой.

Ранее министерство иностранных дел Гондураса объявило о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. В гондурасском МИД отметили, что Тегусигальпа не признает независимость острова от материкового Китая и рассматривает правительство КНР единственной легитимной властью на этих территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года Никарагуа, соседняя с Гондурасом республика, объявила о разрыве дипломатических отношений с Тайванем в связи с позицией по единству Китайской Народной Республики.