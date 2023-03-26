Трамп отверг утверждения о своей мягкости и заявил, что именно он начал поставку вооружений Киеву

Техас, США, , 06:45 — REGNUM Поставки вооружения на Украину и остановку реализации проекта «Северный поток — 2» поставил себе в заслугу экс-президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Уэйко (штат Техас).

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Трамп отверг утверждения, которые «сделал какой-то идиот» о том, что во время президентства он был «мягок с Россией». Как бы в подтверждение своей политической жёсткости Трамп заявил, что это именно он начал поставки вооружения на Украину.

«Я дал им сотни и сотни Javelin (противотанковые ракетные комплексы. — Ред.)», — сказал Трамп и указал, что до него президент Барак Обама направлял Киеву лишь «подушки», то есть нелетальное снаряжение.

Кроме того, Трамп напомнил, действующий президент США Джозеф Байден, придя к власти, снял рестрикции, которые препятствовали вводу в строй российского газопровода «Северный поток — 2». Эти ограничения были введены Трампом, и, по мнению политика, если б не украинский конфликт, то газопровод бы заработал.

Также Трамп повторил своё обещание урегулировать конфликт на Украине в 24 часа, если он будет переизбран на пост президента США в 2024 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам экс-президента США Трампа, при действующей администрации Белого дома страна деградировала до уровня «банановой республики».

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