Наступил 396-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Военное сотрудничество РФ и Белоруссии переходит на новый уровень. О том, что в ближайшее время российское тактическое ядерное оружие будет размещено на территории Белоруссии, заявил российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24». Строительство специального хранилища завершится к 1 июля. Поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Минобороны РФ 26 марта обнародовало видеокадры боевой работы расчетов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» ЗВО, выполняющих огневые задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. На одном из направлений СВО личным составом артбатареи уничтожены десятки опорных пунктов и транспортных развязок, по которым на передний край противнику перебрасывается техника и боеприпасы.

Самым страшным оружием ВС РФ, уничтожающим практически все укрепрайоны ВСУ, украинские военнослужащие назвали российскую тяжёлую огнемётную систему залпового огня «Солнцепёк». По оценке одного из офицеров, выжить практически невозможно, вне зависимости от того, насколько глубоко ты окопался. Только на донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск уничтожено более 155-ти украинских военнослужащих за последние сутки. Есть все предпосылки к тому, что Авдеевка окажется в оперативном окружении, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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