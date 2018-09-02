26 Марта
 
7:04

О профессиональных, решительных и слаженных, а потому успешных действиях российских штурмовиков рассказал мобилизованный из Краснодарского края с позывным «Клинок». Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, поставленная подразделению задача была выполнена с честью: обработанный артподготовкой опорный пункт противника был искусно охвачен нашими штурмовиками по флангам и разгромлен.

«Огневые точки и опорный пункт были полностью уничтожены благодаря слаженным действиям нашей команды», – рассказал «Клинок».

Минобороны РФ.

7:01

Испанские СМИ узнали, о чём Зеленский умолял европейских лидеров на саммите

Как можно больше вооружения для ВСУ умолял предоставить президент Украины Владимир Зеленский европейских лидеров во время своего видеообращения к ним на саммите ЕС, пишет испанское издание El País.

7:00

Просьба генерала Британии к Путину вызвала изумление у читателей Daily Mail

Британский генерал в отставке Ричард Бэрронс попросил президента России Владимира Путина предупредить за 10 лет в случае, если Россия решится напасть на Британию, поскольку Вооруженные силы (ВС) Соединенного Королевства имеют плохую боеготовность из-за дефицита финансирования, пишет журнал Daily Mail.

6:59

Путин рассказал, как пригласил главу КНР в свою квартиру в Кремле

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита председателя Китая Си Цзиньпина в Москву пригласил его в свою квартиру в Кремле для обсуждения глобальных проблем. Об этом российский лидер рассказал 25 марта на телеканале «Россия-24».

6:58

Поездку украинских офицеров на передовую ждал печальный финал, сообщил портал "Русская весна". По данным издания, командиры ВСУ прибыли в зону боевых действий, чтобы обсудить планы предстоящего наступления. Они общались с солдатами, активно указывая в сторону российских позиций, но совсем не догадывались, что за каждым их движением внимательно следит разведка ВС РФ.

В результате по военнослужащим и командирам ВСУ был нанесен точный удар, который прервал их оживленную беседу.

6:56

Журналисты из США призвали готовиться ответить на альянс России и Китая

Растущий альянс России и Китая бросает вызов существующему мировому порядку, и США вместе со своими союзниками должны готовиться ответить российско-китайской инициативе, пишет американская газета The Washington Post.

6:54

Командование ВСУ бросает на погибель, в первую очередь, русскоговорящих украинцев. Бойцы ВС РФ рассказали, что на передовой под Марьинкой при штурме позиций ВСУ были собраны документы погибших военнослужащих украинской армии.

6:53

Спикер литовского сейма Виктория Чмилите-Нильсен встретилась с Константинопольским патриархом Варфоломеем и пожаловалась ему, что бог «покрывает империалистические устремления кремлевского режима».

6:53

Трамп пообещал не допустить третьей мировой войны в случае своего президентства. Выступая на митинге своих сторонников в Штате Техас, миллиардер заявил, что закончит конфликт на Украине в течение суток.

Угрозу третьей мировой он назвал реальной и заявил, что в случае переизбрания незамедлительно свяжется с Путиным и Зеленским и решит конфликт.

6:52

Киев отреагировал на решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии.

Украина ждет от Европы усиления санкций в отношении России после решения президента Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии и просит больше вооружений для проведения контрнаступления, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире французского телеканала LCI.

6:52

«США рассматривают возможность назначить спецпредставителя по Белоруссии, который будет взаимодействовать с оппозицией», — заявил Энтони Блинкен.

Бежавшие из республики оппозиционеры не скрывают своих планов по белорусскому Евромайдану.

6:51

Украина должна Евросоюзу 132 миллиарда долларов – Bloomberg. Киеву приказали выплатить долг до 2027 года. Тем временем госдолг Украины вырос до 90% ВВП страны.

6:50

Словакия направила Киеву первую партию Миг-29. Глава Минобороны опубликовал сообщение о передаче в руки укронацистов четырёх военных самолётов.

Всего Братислава планирует передать на утилизацию 33 воздушных судна.

6:50

Пентагон отреагировал на поставку ядерного оружия Белоруссии. Первая реакция американцев оказалась сдержанной и даже отрешённой.

«Мы не видим ни причин для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции, ни каких-либо указаний на то, что Россия готовится применить ядерное оружие», - заявили в военном ведомстве.

6:49

Огненный букет «Гиацинта-Б»: огневые позиции находятся на расстоянии около 20 километров. Обстановка здесь неспокойная: мирные населенные пункты находятся под обстрелами, и российские военнослужащие делают всё, чтобы защитить местное население. Корректировка огня осуществляется с помощью беспилотного летательного аппарата. Минобороны РФ.

6:47

Расчеты гаубиц «Мста-С» ведут огонь по окопам и укрепрайонам противника. Минобороны РФ.

6:46

Главное о специальной военной операции на Украине за 25 марта 2023 года.

  • На донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск уничтожено более 155-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица Д-30.

  • Продолжается подготовка расчетов ПЗРК «Верба» и ЗРК «Стрела-10» Воздушно-десантных войск, укомплектованных мобилизованными военнослужащими.

Минобороны РФ.