Донецк, 27 марта, 2023, 07:34 — ИА Регнум. Наступил 396-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. В Киреевске Тульской области 26 марта прозвучал взрыв, предположительно, совершена атака дроном. Выбиты стекла домов, на улице возникла огромная воронка в месте, куда рухнул беспилотник. Пострадали, как минимум, два человека — девушка и парень, у них осколочные ранения. На месте местными жителями обнаружены характерные обломки, предположительно, от упавшего беспилотника.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Военное сотрудничество РФ и Белоруссии переходит на новый уровень. О том, что в ближайшее время российское тактическое ядерное оружие будет размещено на территории Белоруссии, заявил российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24». Строительство специального хранилища завершится к 1 июля. Поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Минобороны РФ 26 марта обнародовало видеокадры боевой работы расчетов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» ЗВО, выполняющих огневые задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. На одном из направлений СВО личным составом артбатареи уничтожены десятки опорных пунктов и транспортных развязок, по которым на передний край противнику перебрасывается техника и боеприпасы.

Самым страшным оружием ВС РФ, уничтожающим практически все укрепрайоны ВСУ, украинские военнослужащие назвали российскую тяжёлую огнемётную систему залпового огня «Солнцепёк». По оценке одного из офицеров, выжить практически невозможно, вне зависимости от того, насколько глубоко ты окопался. Только на донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск уничтожено более 155 украинских военнослужащих за последние сутки. Есть все предпосылки к тому, что Авдеевка окажется в оперативном окружении, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

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