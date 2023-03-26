Украинский беспилотник уничтожен российскими зенитчиками в ДНР вблизи Красного Лимана

Красный Лиман, ДНР, , 06:52 — REGNUM На краснолиманском направлении в ДНР российскими военными был сбит украинский беспилотный летательный аппарат «Фурия», заявил 26 марта начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук в интервью РИА Новости.

Беспилотный летательный аппарат Фурия DoroshenkoE

«В ходе боевого дежурства расчет зенитно-ракетного комплекса «Тор-М1» группировки войск «Центр» обнаружил и уничтожил беспилотный летательный аппарат Украины типа «Фурия», — сообщил Савчук.

Кроме того, добавил он, в ходе контрбатарейной борьбы с помощью средств разведки группировки «Центр» обнаружены артиллерийские подразделения противника. Российские войска подавили все цели в результате огневого поражения.

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