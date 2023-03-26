Красный Лиман, ДНР, 26 марта, 2023, 06:52 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении в ДНР российскими военными был сбит украинский беспилотный летательный аппарат «Фурия», заявил 26 марта начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук в интервью РИА Новости.

DoroshenkoE Беспилотный летательный аппарат Фурия

«В ходе боевого дежурства расчет зенитно-ракетного комплекса «Тор-М1» группировки войск «Центр» обнаружил и уничтожил беспилотный летательный аппарат Украины типа «Фурия», — сообщил Савчук.

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Кроме того, добавил он, в ходе контрбатарейной борьбы с помощью средств разведки группировки «Центр» обнаружены артиллерийские подразделения противника. Российские войска подавили все цели в результате огневого поражения.