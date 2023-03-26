Донецк, 26 марта, 2023, 06:33 — ИА Регнум. Уничтожение ангара ВСУ с боеприпасами произошло при артиллерийском ударе из 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б», которыми управляют расчеты военнослужащих Западного военного округа, сообщает Министерство обороны России, опубликовавшее в своем телеграм-канале 26 марта соответствующий видеоролик.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Командир одного из орудий с позывным Малик рассказал о боевой работе его подразделения.

«Работа ведется круглосуточно, и днем, и ночью, часто, редко, в зависимости от целей. Когда нам командиры доводят, мы работаем. Настрел уже достаточно большой, находимся мы здесь тоже достаточно долго и есть, чем гордиться», — сказал военнослужащий.

Боец также заявил, что стрельба из пушек «Гиацинт-Б» чаще всего ведется по укрепленным блиндажам, технике и ангарам ВСУ, которые отдалены на расстояние от 15 до 28 км.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта появилась видеозапись, на которой было показано, как расчеты самоходных артиллерийских установок 2С5 «Гиацинт-С» бьют по окопам ВСУ и уничтожает украинскую лёгкую колесную технику в районе Угледара (ДНР). Для ударов по противнику также использовались беспилотные летальные аппараты.