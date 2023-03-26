Ведущий Fox News Такер Карлсон разоблачил ложь Байдена о диверсии на «Северных потоках»

Вашингтон, , 06:19 — REGNUM Ложью назвал слова президента США Джозефа Байдена о причастности России к теракту на «Северных потоках» 24 марта телеведущий канала Fox News Такер Карлсон.

Такер Карлсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Байден отрицал вину. Для нас же было очевидно, что администрация Байдена была к этому причастна. Мы сказали это, и нам никто не поверил», — указал Карлсон.

По словам тележурналиста, американская версия о подрывах российских трубопроводов стала самой смешной ложью, которую ему доводилось слышать.

«Все, кто задумался хоть на момент, понимали, что Владимир Путин не взрывал свой собственный трубопровод. Администрация Байдена взорвала трубопровод. Но сам Байден на камеру заявлял, что сделает это, и его сотрудники откровенно праздновали, когда это произошло. Так что каждый разумный человек знал правду», — пояснил Карлсон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как отметил телеведущий Такер Карлсон, администрация президента США Байдена сначала распространила лживое заявление, что за диверсией на «Северных потоках» стоит Россия, а потом поняла всю её абсурдность и поддержала версию о причастности украинцев.