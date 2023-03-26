Баден-Баден, процветавший за счёт состоятельных граждан России, находится на грани краха

Баден-Баден, Германия, , 06:20 — REGNUM Немецкий курорт Баден-Баден без состоятельных граждан России может столкнуться с серьёзными экономическими потрясениями, сообщает 23 марта газета Schwaebische Zeitung.

Издание отмечает, что Баден-Баден, который более 200 лет был притягательным местом для россиян, столкнулся с поворотным моментом в своей истории.

30 лет назад в город приехало значительное количество состоятельных граждан России, что привело к процветанию Баден-Бадена. Бизнес и сфера услуг получали за счёт приехавших из России большие доходы.

Сейчас же всё изменилось. Конфликт на Украине и последующие санкции привели к «полному краху» и гибели ресторанов, отелей и многочисленных роскошных бутиков. В Баден-Баден прибыло больше украинских беженцев, чем в любой другой город на юго-западе Германии.

Большинство состоятельных россиян уже продали в городе свою недвижимость, в местном аэропорту из-за санкций было конфисковано несколько самолётов, принадлежавших россиянам, а дирижеру Валерию Гергиеву пришлось прекратить сотрудничество с местным концертным залом.

Напомним, что проживающие в Европе граждане России и этнические русские, обладающие паспортами других государств, столкнулись с беспрецедентной русофобской кампанией и массовым нарушением своих прав.

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