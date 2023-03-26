Марьинка, ДНР, 26 марта, 2023, 06:09 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины умышленно отправляют на самые тяжелые участки боевых действий людей, мобилизованных из русскоязычных регионов, заявили российские военные, которые служат под городом Марьинка (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Об этом сообщает РИА Новости. В подтверждение своих слов собеседники агентства показали журналистам паспорта и военные билеты погибших украинских бойцов, которые пытались атаковать укрепрайон российских войск.

«Их гонят волнами, мы постоянно их отбиваем, эти атаки, их просто гонят на убой, их перемалывают каждый день наши ребята. Можно сказать, что их просто уничтожают собственная власть украинская, их собственное командование», — рассказал один из военнослужащих.

По мнению собеседников агентства, они в основном видят документы с пропиской в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также с оккупированных ВСУ районов Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что мобилизация на Украине носит свирепый характер и преимущественным образом охватывает восточные области. По его словам, украинские власти оборудуют изоляторы временного содержания, в которые доставляются мобилизованные, пойманные патрулями на улицах и других местах. Будущие военнослужащие сталкиваются с нечеловеческими условиями содержания в этих учреждениях.